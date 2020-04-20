شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1122 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 92 والان نبدء بالتفاصيل

-27٪ من المصابين سعوديين و 73٪ لغير السعوديين

- تسجيل 6 حالات وفيات ليصل الإجمالي 103 حالة

- المسح النشط أسفر عن اكتشاف 874 حالة جديدة

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أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا على عدد من مدن المملكة .

وقال أن 27٪ من المصابين سعوديين، و 73٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا إضافة إلى تعافي 92 حالة ليصبح المجموع 1490 حالة تعافٍ .

وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات وفيات ليصل الإجمالي في المملكة 103 حالة، موضحا أن المسح النشط أسفر عن اكتشاف 874 حالة جديدة .