شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تجاوزنا 10 آلاف مصاب بكورونا.. وزيادة الأعداد بسبب المسح النشط والان نبدء بالتفاصيل

• شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية ونأمل الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي

• أرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال

• سلامة المواطن والمقيم أولوية لدى القيادة .. والمملكة قدمت 500 مليون دولار للعالم للوقاية من كورونا

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أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة إن وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز المليونين والنصف.

وأوضح أن "الجميع لاحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط ، ونتوقع تزايد الإصابات في الأيام القادمة" وأضاف : ذكرت أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم".

وأضاف :"شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي ، و أرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال ، التي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة".

وتابع : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، لا يتوانيان في دعم كل ما يساهم في صحة المواطن ،وهي أولوية قصوى لديهما " أيدهما الله ، وسلامة المواطن والمقيم أولوية لدى قيادة المملكة ، موضحاً أن المملكة قدمت 500 مليون دولار للعالم للوقاية من كورونا.