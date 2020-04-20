محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه ووفقاً لما ذكر سابقاً، فقد وصلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا مع أرقام اليوم إلى أكثر من 10 آلاف حالة. ودعا الوزير الجميع للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية ومنع انتشار الفيروس. وقال: "وباء فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خطير، وانتشاره في العالم كبير، وتخطى حاجز الـمليونين ونصف على مستوى العالم". وأكد وزير الصحة أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان. وقال: "شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، نأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف؛ جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 02:46 PM Advertisements وزير الصحة: مع أرقام اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف إصابة.. ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات 3 10 11,981 وزير الصحة: مع أرقام اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف إصابة.. ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه ووفقاً لما ذكر سابقاً، فقد وصلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا مع أرقام اليوم إلى أكثر من 10 آلاف حالة. ودعا الوزير الجميع للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية ومنع انتشار الفيروس. وقال: "وباء فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خطير، وانتشاره في العالم كبير، وتخطى حاجز الـمليونين ونصف على مستوى العالم". وأكد وزير الصحة أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان. وقال: "شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، نأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف؛ جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي". الكلمات المفتاحية

، وزير الصحة: مع أرقام اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف إصابة.. ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات ،

المصدر : الخليج 365

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