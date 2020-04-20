محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شفاء 37 حالة من المرض بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.

وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.قطر فيروس كورونا الجديد 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 02:35 PM Advertisements أعلنت شفاء 37 حالة من المرض بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015 قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015 أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.

وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة. الكلمات المفتاحية ، قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015 ،

المصدر : الخليج 365

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