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دشن محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، اليوم الاثنين بمشاركة مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن بن دخيل القحطاني، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة "فايز العتيبي"، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببحرة المجاهدين "متعب العتيبي"، الفريق التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببحرة المجاهدين.
ويهدف فريق اللجنة التطوعي، إلى مساندة الجهات الحكومية والخيرية والأهلية في الجهود؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك عمل قاعدة بيانات رسمية للمتطوعين وتنظيم العمل التطوعي وفق الأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى استقطاب مليون متطوع بالمملكة.
محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي مكة المكرمة
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 02:07 PM
لمساندة الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا"السلمي" يدشن الفريق التطوعي للجنة التنمية ببحرة
دشن محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، اليوم الاثنين بمشاركة مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن بن دخيل القحطاني، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة "فايز العتيبي"، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببحرة المجاهدين "متعب العتيبي"، الفريق التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببحرة المجاهدين.
ويهدف فريق اللجنة التطوعي، إلى مساندة الجهات الحكومية والخيرية والأهلية في الجهود؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك عمل قاعدة بيانات رسمية للمتطوعين وتنظيم العمل التطوعي وفق الأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى استقطاب مليون متطوع بالمملكة.
، "السلمي" يدشن الفريق التطوعي للجنة التنمية ببحرة ،
المصدر : الخليج 365
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