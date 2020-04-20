، أمانة تبوك تغلق مسكن عمالة يستغل لتخزين المواد الغذائية الفاسدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُواصل أعمال الرش والتعقيم ضمن جهودها لتحقيق الصحة العامة

صادرت أمانة منطقة تبوك، أمس، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية لسكن عمالة حوّلت مقرها إلى مستودع وسكن في آن واحد في مخالفة للأنظمة المطبقة.

وكشفت الأمانة عن إغلاق المسكن واستدعاء المالك؛ مؤكدة استمرار جهودها الرقابية على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.

من جهة أخرى، تُواصل أمانة تبوك أعمال الرش والتعقيم ضمن جهودها لسلامة البيئة وتحقيق الصحة العامة.أمانة منطقة تبوك تبوك