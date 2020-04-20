، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6601.07 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 77.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6601.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمها أكثر من 186 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، التعاونية، الجوف، أسواق المزرعة، والكثيري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، أسمنت العربية، التعمير، بدجت السعودية، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82 و4.76 % .
وكانت أسهم شركات: الإنماء، بحر العرب، سيرا، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، بحر العرب، الإنماء، سابك، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 79.01 نقطة ليقفل عند مستوى 7462.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1729 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 02:01 PM
بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 152 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 77.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6601.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمها أكثر من 186 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، التعاونية، الجوف، أسواق المزرعة، والكثيري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، أسمنت العربية، التعمير، بدجت السعودية، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82 و4.76 % .
وكانت أسهم شركات: الإنماء، بحر العرب، سيرا، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، بحر العرب، الإنماء، سابك، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 79.01 نقطة ليقفل عند مستوى 7462.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1729 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6601.07 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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