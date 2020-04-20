- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت نيجيريا 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيارة يومية منذ إعلان البلاد عن اكتشاف أول حالة لديها في 27 فبراير ليصل العدد الإجمالي إلى 627 حالةً.
وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض الليلة الماضية، بأن الوباء انتشر بوتيرة أسرع في البلاد مؤخرًا، حيث بقيت الحالات المسجلة يوميًا عند 30 حالةً أو تتجاوزها خلال الأيام الستة الماضية على التوالي.
وحتى الآن، سجلت نيجيريا 21 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 170 شخصًا.
ومنذ تفشي الوباء في نيجيريا، أوقفت الحكومة رحلات الركاب الدولية والمحلية، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، من بين تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.نيجيريا فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 02:25 PM
إجمالي عدد الحالات في البلاد ارتفع إلى 627 شخصًانيجيريا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات "كورونا"
سجلت نيجيريا 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيارة يومية منذ إعلان البلاد عن اكتشاف أول حالة لديها في 27 فبراير ليصل العدد الإجمالي إلى 627 حالةً.
وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض الليلة الماضية، بأن الوباء انتشر بوتيرة أسرع في البلاد مؤخرًا، حيث بقيت الحالات المسجلة يوميًا عند 30 حالةً أو تتجاوزها خلال الأيام الستة الماضية على التوالي.
وحتى الآن، سجلت نيجيريا 21 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 170 شخصًا.
ومنذ تفشي الوباء في نيجيريا، أوقفت الحكومة رحلات الركاب الدولية والمحلية، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، من بين تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.
، نيجيريا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.