شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي الفيروس المستجد خلال شهر رمضان المبارك.
وقال وزير الصحة، اليوم الاثنين: " وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف "؛ مضيفًا: " نتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة " .
وتابع الدكتور توفيق الربيعة: " يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال مواجهة الفيروس، وهناك 47 مليار ريال تم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة كورونا " .
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