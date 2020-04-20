شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي الفيروس المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال ‏وزير الصحة، اليوم الاثنين: " وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف "؛ مضيفًا: " نتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة " .

وتابع الدكتور توفيق الربيعة: " يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال مواجهة الفيروس، وهناك 47 مليار ريال تم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة كورونا " .