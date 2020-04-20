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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مشاهد نادرة للأميرين نواف بن سعود ومتعب بن فيصل وهما يلعبان مع الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مجموعة من الصورة النادرة، عن الأمير نواف بن سعود والأمير متعب بن فيصل " حفيد الملك سعود " وهما في زيارة إلى ألمانيا.
وأظهرت الصور، الأمير نواف بن سعود والأمير متعب بن فيصل وهما في زيارة لمنتجع بلاك فوريست ويلعبان مع الأطفال؛ حيث تم أخذ الصور في بادن في شهر أكتوبر عام ١٩٥٧ م.
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