بالفيديو.. سيول تجتاح وادي اللحن بشمال المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): اجتاحت سيول وادي اللحن بشمال المدينة المنورة جراء الأمطار الغزيرة التى شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية. اجتاحت سيول وادي اللحن بشمال المدينة المنورة جراء الأمطار الغزيرة التى شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية. الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة. وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيول، وشبه إنعدام في الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً.

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