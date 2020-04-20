شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على أجزاء من طريقيّ «الطائف - الرياض» و«الخرمة - رنية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تشهد أجزاء من طريقيّ الطائف - الرياض، والخرمة - رنية، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة. تشهد أجزاء من طريقيّ الطائف - الرياض، والخرمة - رنية، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة. وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة للحفاظ على سلامتهم.

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