شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عامل يرفض بيع طبق بيض لأحد المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثار عامل مصري يعمل في إحدى شركات الدواجن غضب أحد المواطنين، وذلك بعدما رفض بيع طبق بيض للمواطن. أثار عامل مصري يعمل في إحدى شركات الدواجن غضب أحد المواطنين، وذلك بعدما رفض بيع طبق بيض للمواطن. ووثق المواطن مقطع فيديو أكد فيه أن العامل يتعمد بيع البيض للأجانب، فيما يرفض البيع للمواطنين. ومن جهته، دافع العامل عن نفسه، مؤكدًا أن لا يفرق بين أحد، وأن البيض لم يصل سوى من لحظات قليلة، إلا أن المواطن أكد أن ذلك غير صحيح، وأن العامل أدعى أن المحل خالي من البيض.

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