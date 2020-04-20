شكرا لمتابعة خبر عن النمر: حياة فيروس كورونا مرتبطة بخلية من كائن حي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن فيروس كورونا ليس كائن حي مستقل، كما أنه ليس من الجمادات.

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الفيروس كائن، وأن حياته مشروطة بارتباطه بخلية من كائن حي، ويشاركه في هذا التصنيف كائنات أخرى.

وأشار إلى أن الفيروسات عبارة عن أجزاء بروتينية ( RNA / DNA)، وتحتاج إلى مستضيف تعتمد عليه في الطاقة والتكاثر، لذلك هي بنفسها لايمكنها القيام بنفسها بأي نشاط ولا يمكنها التكاثر، مضيفًا أن كورونا مغطى خارجيا بطبقة دهنيةذات زوائد سكرية، وهو RNA .