شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر مايو للعاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر مايو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت أن على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 إبريل، فيما يجب على المشترك أن يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 24 إبريل، على أن يتم الصرف في بداية شهر مايو المقبل.

وأضافت أنه يمكن للمنشأة أيضا التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 إبريل، فيما يجب على المشترك أن يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 إبريل، على أن يتم صرف تعويض شهر مايو مع تعويض شهر يونيو في الأول من شهر يونيو.

وأكدت أنه في حال تأخر المنشأة والمشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق والصرف من بداية يونيو.