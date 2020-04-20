شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفاصيل اختفاء طفلة كويتية قبل 35 عامًا في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

لم تفقد أسرة كويتية ، الأمل في العثور على ابنتهما التي فقدت منذ 35 عامل، حيث ناشدت الجميع لمساعدتها في ذلك، حيث فقدت أثناء توجه الأسرة من الكويت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

وتعود التفاصيل إلى أن الأسرة كانت متوجهة عام 1986 من الكويت إلى المملكة، قبل أن يتوقف أفرادها في مدينة خليص بمكة لأداء صلاة المغرب ليتفاجأوا باختفاء الطفلة.

وقال والد الطفلة عبد الله غانم إن طفلته غدير كان عمرها 6 سنوات عند اختفائها، مناشداً في مقطع فيديو متداول حكومة المملكة والشعب السعودي بالبحث والتحري والمساعدة في العثور على ابنته.