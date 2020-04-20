شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة وظيفة سفير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة " عن بُعد " المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن الموافقة على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة مَن يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين.

ويأتي ذلك بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 29 / 7 / 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين، كما وافق المجلس على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ.

وعلى جانب آخر، ناشد "الشورى"، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء، مطالبًا إياها بتطوير تطبيق اسألني وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.