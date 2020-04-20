شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تناول المضادات الحيوية للعلاج من الوباء قد ينشر المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية والباطنية عبدالإله المحيا، بان تناول المضادات الحيوية بحجة الوقاية والعلاج من الفيروس، خطر دون الرجوع للمتخصصين، بسبب وجود أعراض جانبية لها.

واوضح المحيان بأنه لا ينصح بصرف مضادات حيوية دون تقييم الطبيب، وقد ينشر المرض لهذا السبب بين الناس، مشددا على أنه لا يوجد علاج فعال لـ"كوفيد19" حتى الآن.

والجدير بالذكربان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قد أكد أن المضادات الحيوية لا تقي أو تعالج من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن جميع البروتوكولات العلاجية موحدة في كافة مناطق المملكة.