شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل»‏ توضح حالة إعفاء من غرامة تعديل الإقرار وسداده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن مثال لشركة مستفيدة من مبادرة الإعفاء من غرامة تعديل الإقرار وسداده في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة تمثلت في: شركة اكتشفت في إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2019 م إذ لم تقدم 4 فواتير؛ فبلغت الضريبة المستحقة بالزيادة 40 ألف ريال.

وتعد مزايا المبادرة، أنه سيتم إعفاء الشركة من غرامات التعديل والتأخر في السداد بقيمة 38 ألف ريال، إذا تم تعديل الإقرار ودفع مبلغ الضريبة المستحقة 40 ألف ريال أو طلب تقسيطها بحد أقصى 20 يونيو 2020 م.