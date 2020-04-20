شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز المخالفات التي تقوم بها المنشآت التجارية والغذائية في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتواصل في محافظة القطيف تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتى لم تسجل حتى الآن أي إصابات بالفيروس.

وتواصل الجهات الرقابية بمختلف الوزارت جولاتها الرقابية بالمحافظة، فيما تمثلت أبرز المخالفات المضبوطة في المطاعم ومحلات السلع التموينية والمنتجات الغذائية.

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وقامت بلدية القطيف بضبط 2 طن من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق بعض المحلات المخالفة.

ومن جهته، قال الدكتور موسى الهاشم، مسؤول إدارة صحة البيئة بالقطيف، إن أبرز المخالفات التى ترتكبها المنشآت التجارية هي عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما تضمنت المخالفات عدم تجديد الشهادة الصحية للعمالة، ومخالفات الأنشطة، لافتا إلى أن المنشأت الغذائية المغلقة يتم إعادة فتحها بعد التأكد من إزالتها للمخالفات التى استوجبت إغلاقها.