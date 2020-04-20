شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على أجزاء متفرقة من محافظة ظلم بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تشهد محافظة ظلم في منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها.

وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظًا على السلامة.