شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ‏معلم بريطاني يروي تفاصيل إقامته في الرياض أثناء أزمة الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المعلم البريطاني، جيمس فوستر، تفاصيل إقامته في العاصمة الرياض أثناء أزمة جائحة الفيروس المستجد الذي اجتاحت العالم بأسره؛ حيث قال أنه يعيش في المملكة منذ 7 أعوام.

وأوضح جيمس فوستر، أنه يعمل معلمًا في جامعة الأمير سلطان؛ حيث يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية وكان يدرس في ذات الفصل، لافتًا إلى أنه الآن يقوم بالتدريس عن بعد مؤكدًا أن الطلاب أحبوا تلك الطريقة كثيرًا وأنه وجد متعة في استخدام أشياء جديدة في التعليم، بحسب موقع "العربية. نت" .

وقال المعلم البريطاني: " لم يتغير عملي كثيرًا ولكن السعودية تغيرت كثيرًا فالناس هنا يستطيعون فقط الذهاب إلى السوبر ماركت أو الصيدليات أو المستشفيات وهذا الإجراء لإيقاف انتشار فيروس كورونا، والناس يكونوا حذرين جدًا ويتبعون طرق الوقاية "؛ مؤكدًا أن المستشفيات بالرياض تعمل بشكل جيد جدًا والجميع يستطيع الحصول على العلاج المجاني.