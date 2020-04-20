شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على تعديل مادة ويلغي أخرى في نظام التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الشورى، في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة " عن بُعد " المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم الاثنين، الموافقة على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، وتاريخ 13/ 8/ 1433 هـ، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس بعض التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.