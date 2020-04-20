المغرب تسمح لنظيرتها السعودية بإخلاء مواطنيها من البلاد

ستعمل السعودية على إعادة مواطنيها العالقين في المغرب، اليوم الاثنين، بعدما سمحت لها السلطات المغربيّة بتنظيم رحلة خاصة للإجلاء.

وقال مصدر مسؤول إن رحلة الخطوط السعودية انطلقت أمس الأحد على الساعة السادسة مساء، من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لإجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين في المغرب.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أواخر شهر مارس الماضي، البدء في الترتيبات اللازمة لإعادة العالقين من مواطنيها في الخارج، بعد تعليق حركة الطيران إلى بلادهم.حسب ما نقل موقع "روسا اليوم".

ورخصت السلطات المغربية بتنظيم أكثر من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب انطلاقا من مطارات المملكة، بمجموع يزيد عن 80 ألف شخص.