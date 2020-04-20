تابعة لمعهد الإدارة العامة.. كل ما تريد معرفته عن منصة «إثرائي»

أتاح معهد الإدارة العامة، مجال التسجيل لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة للالتحاق بالدورات التدريبية الإلكترونية، التي تقدمها المنصة الإلكترونية «إثرائي»، وذلك ضمن توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الإدارية، وفي ظل ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 الطموحة من مواصلة التعليم والتدريب.

ما منصة إثرائي؟

تعد إثرائي منصة إلكترونية لمبادرة «البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد»، وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية، من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم، عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة.

وبمجرد التسجيل بالمنصة، يمكن لموظفي الخدمة المدنية الاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية المقدمة عبر إثرائي، التي تنفرد بمحتوى تدريبي معتمد وذي جودة عالية.

​وتتيح منصة إثرائي لجميع زوارها، فرصة التسجيل والاستفادة من العديد​ من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة؛ حيث تتيح لمستخدميها أكثر من 80 دوري تدريبية عن بُعد في مختلف المجالات.

مميزات الاشتراك في منصة إثرائي

صفحة تسجيل دخول خاصة بالجهة قابلة لتعديل المظهر.

واجهة رئيسية خاصة بالجهة، تشتمل على إعلانات وقوائم بالبرامج التدريبية مخصصة لكل متدرب.

إمكانية رفع البرامج التدريبية وإنشاء المسارات التدريبية الخاصة بمتدربيها.

لوحة تحكم خاصة بكل متدرب.

لوحة تحكم خاصة لمدير النظام.

إمكانية التحكم في صلاحيات المتدربين وأدوارهم.

إسناد البرامج والمسارات التدريبية إلى المتدربين.

متابعة أداء المتدربين، وإصدار التقارير الدورية، واستعراض الرسوم البيانة المفصلة.

تقسيم المتدربين إلى مجموعات ليسهل إدارة ومتابعة أداء المجموعات في البرامج والمسارات التدريبية المسندة لهم.

إرسال واستقبال الإشعارات.

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نظام متابعة الأداء باستخدام الجدارات.

إتاحة كل برامج إثرائي على منصة الجهة المتعاقدة لمتدربيها.

التحكم في المجالات المصنفة للبرامج التدريبية.

إتاحة خاصية المناقشات لكل برنامج تدريبي.

المستفيدون من منصة إثرائي

منصة إثرائي، موجهة للجهات سواء من القطاعين الخاص أو العام؛ حيث تستطيع كل جهة الاشتراك لتحصل على منصة خاصة بها، لإدارة محتواها ومتابعة أداء المتدربين في المنصة.

كيفية التسجيل في إثرائي للتدريب المؤسسي

للتسجيل في التدريب المؤسسي؛ يقوم المسؤول أو من ينوب عنه بتعبئة نموذج «تواصل معنا» في صفحة التدريب المؤسسي على الرابط التالي

يتم التأكد من تعبئة معلومات من ينوب عن المؤسسة بإدارة حسابها، ووسيلة التواصل معه، وبعد إرسال نموذج طلب الاشتراك، يقوم متخصصون من إثرائي بالتحقق من البيانات والتواصل مع المسؤول لمتابعة طلبكم.

ويمكن لمن سجل متابعة كل جديد على الحساب الخاص بالمبادرة بتويتر.

لإنشاء حساب جديد على منصة إثرائي، اضغط هنا.

شهادات إثرائي

تمنح «إثرائي» شهادة من معهد الإدارة العامة عند إكمالك البرنامج التدريبي الإلكتروني خلال المدة المحددة.

بالنسبة للمنتجات المقدمة من الجهات لمنسوبيها على المنصة الخاصة بهم، في حال الحاجة لمنح شهادة، تقوم الجهة بتقديم الشهادات لمتدربيها بالطابع الخاص بها.

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