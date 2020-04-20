بالصور.. وصول أول دفعة من المواطنين القادمين من القاهرة لمطار جدة

دخولهم الحجر الصحي 14 يومًا
وصلت منذ ساعات، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رحلة قادمة من القاهرة، تقل أول دفعة من المواطنين المتواجدين بمصر، عائدين إلى أرض الوطن.
وأوضحت وزارة الخارجية- عبر حسابها بتويتر- أن تسيير الرحلات الجوية يأتي في إطار الجهود القائمة لإعادة المواطنين الراغبين بالعودة للوطن، وذلك وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن تلك الرحلة هي الدفعة الأولى من المواطنين الراغبين بالعودة.
من جانبه، أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي- عبر تويتر- أن الرحلة أقلعت من مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
يُذكر أن المملكة سيَّرت العديد من الرحلات الجوية لعودة المواطنين من عدة مدن، مثل لندن ونيويورك وجاكرتا، تنفيذًا للأمر السامي بتسهيل عودة المواطنين بالخارج.
ووفقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، يدخل العائدون إلى الححر الصحي لمدة 14 يومًا.
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