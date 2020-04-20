شرطة الرياض تقبض على لصي منازل حي الفيصلية سرقا 187 ألف ريال

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطنين ارتبكا جرائم سطو على منازل حي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقا ما قيمته 187 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ (في العقدين الثاني والرابع من العمر )، أقرا بارتكابهما ثلاث جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية.

وأضاف المقدم التويجري، أن المتهمين سرقا ما في المنازل من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ (187.000) ريال.

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وأشار إلى أنه تم إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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