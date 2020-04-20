الشورى يوافق على تمديد وظيفة السفراء بعد سن الـ65 عامًا

وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بالخارجية بعد بلوغه سن الخامسة والستين، وبما لا يتجاوز السبعين عامًا.

وأوضح المجلس- عبر تويتر- أنه وافق على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين، المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 29 /7 / 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/15 ) وتاريخ 17 /4/ 1421 هـ.

وطالب الشورى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملًا القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء

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كما طالب - في قرار أصدره اليوم - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق (اسألني)، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

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