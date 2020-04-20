بـ4 ملايين مغرد.. هاشتاج «سلامتك بمنزلك غايتنا» يحقق تفاعلًا استثنائيًا

أوضح مركز القرار للدراسات الإعلامية، أن هاشتاج الدفاع المدني الذي حمل اسم «‫#سلامتك بمنزلك غايتنا»، وجد تفاعلًا استثنائيًا من مستخدمي موقع التواصل تويتر.

وأشار المركز، إلى أنه قام بتحليل الهاشتاج لمعرفة اتجاهاته، وأبرز النتائج التي حققها، التي انعكس أهمها على استهداف شرائح المجتمع الباقية في المنازل خلال فترة منع التجول، لتفادي المخاطر المنزلية التي تستدعي تدخلات خارجية طارئة.

‏وأطلق مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، حملة «سلامتك بمنزلك غايتنا» لتوعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المتوقعة في المنازل، لا سيما في ظل تواجد جميع أفراد الأسر بمنازل لفترات طويلة، وذلك بهدف تحقيق السلامة للأسرة، وتوخّي الحذر من الأخطار المنزلية، بتوفير وسائل السلامة المتمثلة بكاشف الدخان، وطفايات الحريق، وحقيبة الإسعاف المنزلية، ووضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر الكهرباء والغاز، والأدوات الحادة والمواد السامة.

‏هاشتاج توعوي

‏وتبيَّن من خلال تحليل الهاشتج، تركيزه على الجوانب التوعيوية؛ حيث أطلقت المديرية عبر حسابها في تويتر هاشتاج «‫#سلامتك بمنزلك غايتنا» في 4 أبريل الجاري، للوصول بالحملة إلى جميع الأفراد والعائلات، من خلال التفاعل مع الهاشتاج الذي وجد ترويجًا واسعًا بين أوساط المغردين؛ للمشاركة في توجيه المجتمع بالممارسات الإيجابية والصحيحة في التعامل مع المخاطر المنزلية.

‏تفاعل حكومي

‏ووجد الهاشتاج تفاعلًا استثنائيًا من مستخدمي تويتر، حيث غردت فيه جهات حكومية وأخرى خاصة، كما شارك فيه عدد من المشاهير والمؤثرين ليبلغ عدد المتفاعلين قرابة 4 ملايين مغرد، الأمر الذي يؤكد أهمية الحملة وضرورتها، في ظلّ الظروف الحالية لحماية الأفراد والعائلات.

‏وعي وإدراك

‏وانعكس من خلال الهاشتاج مدى الوعي، والإدراك المجتمعي لطبيعة المخاطر المنزلية واحتمالات وقوعها في هذه الظروف، وهو ما يُفسّر العدد الكبير للمتفاعلين في الهاشتاج؛ إذ وصل عدد المؤثرين فيه إلى أكثر من 1500 حساب، ما ضمن له تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وتوسع قاعدة جماهيريته وانتشاره.

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‏مشاركة رقمية

‏وظهر من خلال المشاركة الرقمية في الهاشتاج اهتمام المشاركين والمتفاعلين معه؛ بإعادة نشر التغريدات الأصلية الأساسية المقدّمة عن الحملة، للاستفادة من المعلومات المهمّة المقدمة عن المخاطر المنزلية، وأدوات الوقاية المنزلية التي ينبغي توفيرها.

‏صور توضيحية

‏وشاركت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال الهاشتاج، بتوفير صور توضّح طبيعة المخاطر المنزلية، والمواد الخطرة، وكيفية التعامل معها بشكل فائق الجودة، يُسهّل وصول المعلومات للمتابعين بشكل فعال، كما شاركت هاشتاجات أخرى في الحملة؛ بهدف تفعيل الترابط بين الحملات التي تطلقها الأجهزة الحكومية على تويتر، ومشاركتها والتفاعل معها من جانب مستخدمي تويتر، للإسهام بشكل عام في إدارة أزمة كورونا، ومواجهة هذا الوباء العالمي.

‏دور المسؤولية

‏وجاء إطلاق الهاشتاج قيامًا بدور المسؤولية والمشاركة في أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تمرّ به المملكة والعالم من ظروف استثنائية، تتطلب تكاتف جميع فئات ومؤسسات المجتمع في إبقاء المواطنين والمقيمين داخل منازلهم في بيئة آمنة، من خلال التزامهم بالإجراءات التي تحمي سلامتهم من المخاطر المنزلية، إضافة إلى الأخرى الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

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