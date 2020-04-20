إصابة مسنة وطفل باختناق بسيط
نجحت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، في السيطرة على حريق اندلع بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي أم الجود، وكذلك إخلاء قاطنيها.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن عمليات ٩١١ في تمام الساعة (09:23) من يوم الاثنين ٢٧ / ٨ / ١٤٤١هـ تلقت بلاغًا يفيد بوجود حريق في عمارة بحي أم الجود.
وأشار إلى أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح وجود حريق بغرفة نوم بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء عدد ٨ أشخاص باستخدام سيارة السلالم والعمل على إخماد الحريق بشكل فوري.
وأوضح العقيد القرني، أن الحادث نتج عنه إصابة امرأة مسنة وطفل بالعاشرة من عمره باختناق بسيط؛ لكنهما تلقيا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، وبعدها باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.
وأهاب القرني بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «مدني مكة» يُسيطر على حريق بعمارة ويُخلي ساكنيها بحي أم الجواد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.