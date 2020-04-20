اجتماع كشفي عربي يبحث أزمة كورونا ويطالب بنشر الرسائل الإيجابية

أكد المدير الإقليمي للمكتب الكشفي العربي، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، عمرو حمدي، أهمية رصد الدروس الكشفية المستفادة من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمدي، أن الدروس المستفادة تمثل تراكمًا معرفيًا يمكن أن يستفاد منه في المستقبل، فضلًا عن أن التراكم المعرفي يشكل بدوره مرجعيات لتدريب الاعلاميين الكشفيين وغيرهم من القيادات الكشفية من واقع خبرة .

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي، تم عقده مع القائم بمدير الإعلام بالإقليم الكشفي أحمد حسن، ورئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال مبارك الدوسري، تناول خلاله الجميع، تعاظم الدور الإعلامي الكشفي للتعامل مع الأزمات، وأشاروا إلى أهمية الالتزام والاستناد في المعالجات الإعلامية خلال الأزمة بالقواعد والأسس العلمية لإدارة الأزمة في مجال الإعلام الكشفي .

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ودعا المجتمعون، إلى أهمية بعث الرسائل الايجابية، والبعد عن النشر السلبي، والتأكيد على السلوكيات الايجابية، والاستفادة من الأزمة من خلال المعالجة الإعلامية الصحيحة في تعزيز صورة الحركة الكشفية.

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