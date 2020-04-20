أستاذ إحصاء يتوقع ذروة كورونا بالسعودية.. ويؤكد: الأسبوع الحالي والمقبل «الأهم للحد من الفيروس»

توقَّع الأستاذ المساعد لعلم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور ابراهيم الجعفري الغامدي، أن قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة (ذروة الجائحة)، سيكون في أواخر أبريل وأوائل مايو، ليبدأ بعدها عدد الإصابات في الانخفاض.

وقال الغامدي- عبر تويتر- إن قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، سيكون إما بتاريخ 26 أبريل أو 3 مايو 2020م، مبشرًا بأن المنحنى السعودي سيهبط قريبًا.

وأوضح الغامدي، أن الأسبوع الحالي والذي يليه، هو من أهم الأسابيع لكبح جماح انتشار الوباء بمعدلات عالية في السعودية.

وطالب الغامدي، الجميع، بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنزل، واتباع الإجراءات الوقاية من أجل سلامة الجميع.

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يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) (موزعة بنسبة 83% لغير السعوديين و17% لسعوديين)؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9362.

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