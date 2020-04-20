الصخري يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار، اليوم الاثنين، على مناطق المملكة.

وقال الصخري- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع خلال ظهيرة ومساء اليوم، (20 أبريل 2020) حتى صباح غدٍ الثلاثاء، فرص تشكل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة، قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة، وغزيرة جدًا، وتصحب بالبرديات، وذلك على العديد من مناطق المملكة.

وأضاف الصخري، أن الحالة الجوية السابقة تشمل معظم محافظات منطقة الرياض، وكذلك تشمل الفرصة مدينة الرياض أو ما حولها، ويبدو أن الفرصة الأفضل لصالح محافظات غرب وشمال غرب منطقة الرياض.

كما تشمل الحالة الجوية، معظم أنحاء منطقة القصيم، وأجزاء متفرقة من منطقة حائل، وقد تشمل الفرصة مدينة حائل أو ما حولها، ومنطقة الجوف خصوصًا جنوبها الغربي وجنوبها.

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ومعظم أنحاء منطقة المدينة المنورة بما في ذلك بعض سواحلها، وقد تشمل الفرصة مدينة رسول الله، وأفضل الفرص جنوب شرق وشرق منطقة المدينة.

وأشار الصخري، إلى أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك سواحلها نواحي محافظات رابغ وجدة والليث والقنفذة، والفرصة الأفضل نواحي شمال منطقة مكة وشرقها، وكذلك أجزاء من مناطق الباحة وعسير ونجران؛ بالإضافة إلى مرتفعات منطقة جازان.

وأضاف الصخري، أنه خلال الليل ونهار غدٍ الثلاثاء، تشمل الأمطار أجزاء من محافظة رفحاء خصوصًا جنوبها، وأجزاء متفرقة من محافظة حفر الباطن؛ كذلك أجزاء من الصمان، وأجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية.

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