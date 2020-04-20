مصادرة 120 كجم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك بمكة المكرمة

قامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء النقل والتخزين تعود لأحد العمالة المخالفة.‬

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود الرقابية المستمرة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة هذه الايام؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد.

كما تم مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم .

يُذكر بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدد الحملات التصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرمة، للتأكد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.