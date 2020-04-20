عاجل-القبض على مواطنين ارتكبا 3 جرائم سطو بحي الفيصلية في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ (في العقدين الثاني والرابع من العمر )، أقرا بارتكابهما (3) جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ (187,000) ريالاً، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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