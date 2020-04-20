السعودية اليوم / التزام العاملون في مخابز وأسواق عرعر بالتدابير الوقائية وسط وفرة في المخزون الغذائي



عرعر 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أظهر العاملون في قطاعي المخابر والمراكز التموينية في مدينة عرعر التزاماً بتطبيق الإحترازات الصحية والوقائية وتقيداً باستخدام وسائل التعقيم للأيدي وارتداء الكمامات والقفازات خلال الإعداد وتسليم الخبز للمستهلك أو عرضه في مراكز التسوق.

وتشهد الأسواق والمراكز التجارية والمحلات التموينية والغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمدينة عرعر، وفرة كبيرة في المخزون الغذائي من الخبز وبكميات كبيرة من مختلف أنواع المخبوزات.

ويكثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة جهوده للتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار، وتشاطره الجهود أمانة المنطقة عبر حملاتها الرقابية اليومية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية .

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14:23ت م

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