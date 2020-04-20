السعودية اليوم / " هندسة " جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على شهادة الأيزو لنظام الإدارة في المؤسسات التعليمية



جدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

توجت جهود قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز بالحصول على شهادة الأيزو لنظام الإدارة في المؤسسات التعليمية (ISO 21001:2018) مؤخراً، كأول جهة تعليمية تحصل على هذه الشهادة في الشرق الأوسط، حيث استحدثت هذه الشهادة من منظمة ISO العالمية خصيصاً للجودة في الأنظمة التعليمية عام ٢٠١٨م.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد رضا كابلي، أن اعتماد الجودة التعليمي العالمي المرموق يؤكد نجاح قسم الهندسة واتباع كلية الهندسة لمؤشرات استندت عليها في خططها لتجويد برامجها وأقسامها وتتمثل تلك المؤشرات في تحسين بين الرؤية والخطط التنفيذية، وتحقيق جودة التعليم وتعزيز التعلم الذاتي وفرص التعلم والإستجابة، وزيادة فعالية الكفاءة، وأيضاً تطبيق نموذج للتحسين وتحفيز التميز والابتكار، إلى جانب تنسيق المعايير الوطنية في إطار دولي والتمكين ورفع درجة الامتثال بالممارسات التعليمية الفاعلة.

وأضاف عميد كلية الهندسة أن الإنجاز المتميز الذي حققته كلية الهندسة ماهو إلا ترجمة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في بلادنا من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- منوهاً بجهود فريق العمل المكلف من قبل قسم الهندسة الصناعية الذي عمل بمثابرة واجتهاد طوال الفترة السابقة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الجامعة والوطن عموماً.

// انتهى //

14:01ت م

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