السعودية اليوم / إجراءات طبية جديدة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من كورونا



بيروت 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

فرضت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، إجراءات طبية وصحية جديدة داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من انتشار فيروس

وأكدت "الأونروا" في بيان، اليوم أنها حريصة كل الحرص على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وحمايتهم من فيروس كورونا وضمان عدم انتشار الفيروس الخطير داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرةً إلى أنها أنشأت خطوط اتصال لتقديم النصائح الطبية والاستشارات، لتمكين اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الصحية دون الحاجة للتوجه إلى عياداتها وعدم تجمعهم في الفترة الحالية.

وأوضحت "الأونروا" أن الإجراءات الطبية التي اتخذتها، تأتي في ظل الجهود التي تبذلها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدماتها بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا، دون تعريضهم لأي خطر خاصة في ظل الحجر الصحي.

// انتهى //

13:51ت م

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بيروت 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسفرضت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، إجراءات طبية وصحية جديدة داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).وأكدت "الأونروا" في بيان، اليوم أنها حريصة كل الحرص على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وحمايتهم من فيروس كورونا وضمان عدم انتشار الفيروس الخطير داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرةً إلى أنها أنشأت خطوط اتصال لتقديم النصائح الطبية والاستشارات، لتمكين اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الصحية دون الحاجة للتوجه إلى عياداتها وعدم تجمعهم في الفترة الحالية.وأوضحت "الأونروا" أن الإجراءات الطبية التي اتخذتها، تأتي في ظل الجهود التي تبذلها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدماتها بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا، دون تعريضهم لأي خطر خاصة في ظل الحجر الصحي.// انتهى //13:51ت م0086

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