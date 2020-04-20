السعودية اليوم/ افتتاح سوق مؤقت للخضار والفواكه في مدينة سيهات



القطيف 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية أمس السوق المؤقتة للخضار والفواكه في مدينة سيهات بعد أن هيأته بلدية محافظة القطيف على مساحة 2000 متر مربع، على طريق الخليج، ويعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأوضحت الأمانة أن بلدية القطيف جهزت الموقع بتركيب خيمة مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرةً الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان مدينتي عنك وسيهات، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، مشيرةً إلى أن السوق يتضمن 56 مبسطاً ويخضع لآلية تنظيم من حيث دخول وخرود المركبات حرصاً على صحة وسلامة مرتاديه وتلافياً للزحام.

وأكدت الأمانة أنها تعمل بشكل يومي وفق الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيق شروط السلامة على الباعة والمتسوقين عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة عند دخول السوق .

وجاء هذا الاستحداث المؤقت لسوق الخضار والفواكه بتوجيهات من إمارة المنطقة الشرقية، بغية تخفيف حدة الإزدحام على الأسواق المركزية.

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13:50ت م

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