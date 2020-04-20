السعودية اليوم / أمطار على المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 شعبان 1441 الموافق 20 إبريل 2020م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والمحافظات التابعة، مصحوبة بزخات من البرَد، كما جرت إثرها بعض الأودية والشعاب, ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:48ت م

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