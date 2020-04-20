السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 399 حالة وفاة بكورونا



مدريد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

سجّلت إسبانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 399 حالة وفاة، مقابل 410 وفيات في اليوم السابق.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات بلغ حتى الآن 200210 حالات، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 80587 حالة.

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13:47ت م

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