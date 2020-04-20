السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرات دعوية في أحكام الصيام بجازان



جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلك بفرعها في منطقة جازان عدداً من المحاضرات الدعوية عن بعد الخاصة بشهر رمضان المبارك، التي تبدأ اليوم الاثنين بمحاضرتين، الأولى بعنوان (فضل الاستغفار) يلقيها الشيخ إبراهيم بن يحيى زيلع، والثانية بعنوان (مقاصد الصوم وأهمية استحضارها) يلقيها الدكتور سالم بن حاج الخامري.

ويوم غدٍ الثلاثاء تقام أربع محاضرات، الأولى بعنوان ( مرحباً شهر الصيام ) يلقيها الشيخ فيصل بن سعود العنزي ، وبذات العنوان يلقي الشيخ حسن بن حسين واصلي المحاضرة الثانية، والمحاضرة الثالثة بعنوان ( اغتنام مواسم الطاعات ) يلقيها الشيخ أحمد بن محمد شبيلي، والمحاضرة الرابعة بعنوان ( أحكام وفضائل الصيام ) يلقيها الشيخ محمد بن أحمد عسيس .

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه المحاضرات تأتي للتذكير بفضل شهر رمضان المبارك واغتنام أيامه ولياليه الفاضلة الذي سيحل علينا ضيفاً كريمًا خلال أيام قليلة، وإيضاح فضل الصيام والقيام وقراءة القرآن الذي نزل في ليلة من ليالي الشهر الفضيل، مبيناً أن جميع المحاضرات ستنقل عبر البث المباشر عبر الإذاعات الرقمية العلمية بعد صلاة العشاء .

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13:41ت م

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