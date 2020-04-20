

جدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

اعتمدت جامعة الملك عبدالعزيز فصل دراسي صيفي عن بعد للعام الجامعي الحالي 1441هـ نظراً لحاجة الطلاب والطالبات لاستكمال متطلبات تخرجهم ومساندتهم في مختلف البرامج .

وبين عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي أن العمادة قد أتاحت التسجيل المبكر للطلبة في الفصل الصيفي ولغت نسبة انتهاء عمليات التسجيل حوالي 75% لطلبة الانتظام ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بعد انتهاء الفصل الدراسي عن مواعيد استكمال التسجيل لمن لم تستكمل جداولهم في التسجيل المبكر وفق الشعب التي توفرها الكليات لطلبتها .

وأفاد أن بداية الفصل الصيفي ستكون -بمشيئة الله- يوم الأحد الثامن من شهر شوال المقبل ، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً .

//إنتهى//

13:38ت م

0072





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبد العزيز تعتمد فصل صيفي عن بعد للعام الجامعي الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.