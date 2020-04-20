السعودية اليوم / أمانة تبوك تغلق مسكن عمالة اتخذته لتخزين المواد الغذائية الفاسدة



تبوك 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

صادرت أمانة منطقة تبوك أمس، بالتعاون مع الجهات الأمنية كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى إتلافها، خلال حملة تفتيشية لسكن عمالة حولت مقرها إلى مستودع وسكن في آن واحد في مخالفة للأنظمة المطبقة.

وأوضحت الأمانة أن تم إغلاق المسكن واستدعاء المالك، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة .

من جهة أخرى تواصل أمانة تبوك أعمال الرش والتعقيم ضمن جهودها لسلامة البيئة وتحقيق الصحة العامة .

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13:35ت م

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