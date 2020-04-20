السعودية اليوم / سفراء دول الاتحاد الأوروبي يحضرون للقمة الأوروبية



بروكسل 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

بدأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل اجتماعًا في مقر المجلس الأوروبي الإعداد لقمة رؤساء حكومات دولهم المقررة عبر الدائرة المغلقة يوم الخميس المقبل.

ويحاول الدبلوماسيون الأوروبيون تجاوز عددًا من الخلافات الجوهرية التي لا تزال قائمة بين حكوماتهم بشأن خطط الإنعاش الضرورية لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي وللتعافي من تداعيات جائحة

واتفق وزراء مالية الدول الأعضاء الخميس الماضي على عدد من التدابير التي تعدها دول الجنوب الأوروبي غير كافية.

وتطالب إيطاليا بأن يعتمد القادة الأوروبيون قرارًا يجيز إصدار سندات ديون مشتركة بين الدول الأعضاء وهو ما تعارضه هولندا وألمانيا بشكل قاطع.

وتقترح المفوضية الأوروبية في هذه المرحلة دعم الموازنة المشتركة المتعددة السنوات لسد الفجوة المتوقعة في تمويل الاقتصاد الأوروبي.

// انتهى //

13:22ت م

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بروكسل 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسبدأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل اجتماعًا في مقر المجلس الأوروبي الإعداد لقمة رؤساء حكومات دولهم المقررة عبر الدائرة المغلقة يوم الخميس المقبل.ويحاول الدبلوماسيون الأوروبيون تجاوز عددًا من الخلافات الجوهرية التي لا تزال قائمة بين حكوماتهم بشأن خطط الإنعاش الضرورية لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي وللتعافي من تداعيات جائحة كورونا واتفق وزراء مالية الدول الأعضاء الخميس الماضي على عدد من التدابير التي تعدها دول الجنوب الأوروبي غير كافية.وتطالب إيطاليا بأن يعتمد القادة الأوروبيون قرارًا يجيز إصدار سندات ديون مشتركة بين الدول الأعضاء وهو ما تعارضه هولندا وألمانيا بشكل قاطع.وتقترح المفوضية الأوروبية في هذه المرحلة دعم الموازنة المشتركة المتعددة السنوات لسد الفجوة المتوقعة في تمويل الاقتصاد الأوروبي.// انتهى //13:22ت م0067

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