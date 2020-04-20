السعودية اليوم/ جامعة الملك فيصل تُطلق من مجمعها الطبي مبادرة الاستشارة الطبية الإلكترونية



الأحساء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

أطلقت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، مبادرتها التطوعية الطبية لتعزيز الإجراءات الاحترازية من تداعيات جائحة

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية الاستباقية والاحترازية ، وتنبثق من هوية الجامعة المؤسسية وتحديداً في المجال الصحي إذ تعمل الجامعة على تعظيم أثرها التعليمي والبحثي والخدمي في تنميته، وفي إطار مبادراتها التطوعية المتتابعة في المجال البحثي والتدريبي والصحي والإعلامي.

من جانبه أفاد المشرف على مجمع العيادات الطبية الدكتور سيف بن خزيم الدوسري، أن هذه المبادرة تتضمن 34 عيادة افتراضية عن طريق منظومة العمل عن بُعد، ينهض بها أطباء متخصصون في عدد المجالات الطبية؛ وذلك لاستكمال المتابعة الطبية للمريض، ووضع الخطط العلاجية، والإجابة عن الاستفسارات الطبية اللازمة من خلال التطبيق الإلكتروني عن بُعد، مشيراً إلى أن مجمع العيادات الطبية حدد أياماً في الأسبوع لاستقبال متابعة الحمل، وتقديم اللقاحات الوقائية للأطفال، إيمانًا بدوره الطبي في رعاية منسوبي الجامعة.

يذكر أن المبادرة تسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال منظومة العمل عن بُعد.

// انتهى //

13:20ت م

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الأحساء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسأطلقت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، مبادرتها التطوعية الطبية لتعزيز الإجراءات الاحترازية من تداعيات جائحة كورونا على الصحة العامة.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية الاستباقية والاحترازية ، وتنبثق من هوية الجامعة المؤسسية وتحديداً في المجال الصحي إذ تعمل الجامعة على تعظيم أثرها التعليمي والبحثي والخدمي في تنميته، وفي إطار مبادراتها التطوعية المتتابعة في المجال البحثي والتدريبي والصحي والإعلامي.من جانبه أفاد المشرف على مجمع العيادات الطبية الدكتور سيف بن خزيم الدوسري، أن هذه المبادرة تتضمن 34 عيادة افتراضية عن طريق منظومة العمل عن بُعد، ينهض بها أطباء متخصصون في عدد المجالات الطبية؛ وذلك لاستكمال المتابعة الطبية للمريض، ووضع الخطط العلاجية، والإجابة عن الاستفسارات الطبية اللازمة من خلال التطبيق الإلكتروني عن بُعد، مشيراً إلى أن مجمع العيادات الطبية حدد أياماً في الأسبوع لاستقبال متابعة الحمل، وتقديم اللقاحات الوقائية للأطفال، إيمانًا بدوره الطبي في رعاية منسوبي الجامعة.يذكر أن المبادرة تسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال منظومة العمل عن بُعد.// انتهى //13:20ت م0066

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