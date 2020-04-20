شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: ميلشيات الحوثي قامت بـ 1096 انتهاكاً لوقف إطلاق النار باليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 أكد تحالف دعم الشرعية باليمن مساء أمس الأحد، إن ميلشيات الحوثي قامت بـ 1096 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في اليمن.

Advertisements وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية. وأشار التحالف وفقا لسكاي نيوز عربية إلى استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

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