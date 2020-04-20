شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تعتمد فصل صيفي افتراضي للعام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت جامعة الملك عبدالعزيز فصل دراسي صيفي عن بعد للعام الجامعي الحالي 1441هـ نظراً لحاجة الطلاب والطالبات لاستكمال متطلبات تخرجهم ومساندتهم في مختلف البرامج .

وبين عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي أن العمادة قد أتاحت التسجيل المبكر للطلبة في الفصل الصيفي ولغت نسبة انتهاء عمليات التسجيل حوالي 75% لطلبة الانتظام ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بعد انتهاء الفصل الدراسي عن مواعيد استكمال التسجيل لمن لم تستكمل جداولهم في التسجيل المبكر وفق الشعب التي توفرها الكليات لطلبتها .

وأفاد أن بداية الفصل الصيفي ستكون -بمشيئة الله- يوم الأحد الثامن من شهر شوال المقبل ، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً