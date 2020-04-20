أمانة جدة تفعل الكاميرات الحرارية في مراكز التسوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة
باشرت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الأمن الرقمي تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجيا، ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أنه ضمن الجهود المشتركة لاتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز التسوق، فعلت الأمانة الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي، بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف لعربات التسوق وغيرها من إجراءات السلامة.
وأشار السلمي أنه لن يسمح للزبائن الذين يكتشف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز، وتحويلهم إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.
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