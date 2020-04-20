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أمانة جدة تفعل الكاميرات الحرارية في مراكز التسوق

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أمانة جدة تفعل الكاميرات الحرارية في مراكز التسوق
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

باشرت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الأمن الرقمي تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجيا، ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس .

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أنه ضمن الجهود المشتركة لاتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز التسوق، فعلت الأمانة الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي، بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف لعربات التسوق وغيرها من إجراءات السلامة.

وأشار السلمي أنه لن يسمح للزبائن الذين يكتشف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز، وتحويلهم إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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