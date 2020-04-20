، حريق بغرفة نوم يخلي عمارة بمكة ويصيب مُسنة وطفلاً.. و"المدني" تخمده ،

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تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، من السيطرة على حريق بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار وإخلاء قاطنيها بحي أم الجود.
وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ فإن عمليات (٩١١) في الساعة (09:23) صباح اليوم الإثنين تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق بعمارة بحي أم الجود.
وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة نوم بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء عدد 8 أشخاص باستخدام سيارة السلالم والعمل على إخماد الحريق بشكل فوري.
وأردف: "نتج عن الحادث إصابة امرأة مُسنة باختناق بسيط وكذلك طفل في العاشرة من عمره أصيب هو الآخر باختناق بسيط؛ حيث تلقيا العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة".
وأهاب "القرني"؛ بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق؛ لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
الدفاع المدني مكة المكرمة
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 01:06 PM
بلاغ تحركت إثره فرق الدفاع المدني وتحقيق لمعرفة الأسباب.. "القرني" ينبّهحريق بغرفة نوم يخلي عمارة بمكة ويصيب مُسنة وطفلاً.. و"المدني" تخمده
تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، من السيطرة على حريق بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار وإخلاء قاطنيها بحي أم الجود.
وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ فإن عمليات (٩١١) في الساعة (09:23) صباح اليوم الإثنين تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق بعمارة بحي أم الجود.
وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة نوم بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء عدد 8 أشخاص باستخدام سيارة السلالم والعمل على إخماد الحريق بشكل فوري.
وأردف: "نتج عن الحادث إصابة امرأة مُسنة باختناق بسيط وكذلك طفل في العاشرة من عمره أصيب هو الآخر باختناق بسيط؛ حيث تلقيا العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة".
وأهاب "القرني"؛ بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق؛ لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
، حريق بغرفة نوم يخلي عمارة بمكة ويصيب مُسنة وطفلاً.. و"المدني" تخمده ،
المصدر : الخليج 365
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